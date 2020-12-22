Власти Воронежа проведут опрос о возможном переносе скульптуры Аленки из Нововоронежа

ВОРОНЕЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил в течение месяца провести в социальных сетях опрос среди жителей города, чтобы понять их отношение к возможному переносу скульптуры Аленки из Нововоронежа. Ранее арт-объект был демонтирован в Нововоронеже из-за бурной реакции общественности, и его пожелал выкупить воронежский бизнесмен, сообщила во вторник пресс-служба мэрии Воронежа.

"По поручению главы Воронежа управление информации проведет опрос в социальной сети "ВКонтакте", чтоб узнать мнение горожан по этому поводу [появления Аленки на городских улицах]. Опрос начнется сегодня и продлится месяц, его результаты лягут в основу позиции муниципалитета по появлению арт-объекта в Воронеже на общедоступных территориях", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

С утра вторника в администрацию Нововоронежа поступило более 20 предложений из Москвы, Курска, Ярославля, Воронежа о покупке скульптуры по цене от 100 тыс. и до нескольких десятков миллионов рублей. В частности, выкупить скульптуру для размещения на улицах Воронежа пожелал один из известных рестораторов города. По данным мэрии Нововоронежа, установка арт-объекта "Аленка" велась на средства спонсоров и стоила около 1 млн рублей.

По данным пресс-службы администрации Воронежа, мэр назвал арт-объект неоднозначным и спорным. "Он вызвал бурную реакцию, практически не оставив равнодушных людей. Будут ли воронежцы рады появлению "Аленушки" где-то на городских улицах? Сильно сомневаюсь, но в любом случае это надо спрашивать у горожан", - цитирует Кстенина пресс-служба мэрии.

В Нововоронеже 18 декабря установили городскую скульптуру Аленки, приурочив ее установку к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого позже основали город. Село назвали в честь Аленки, которая выбрала для населенного пункта участок на берегу ручья, но вскоре была убита разбойником Кудеяром. Обсуждение образа Аленки в скульптуре, особенно ее лица, вызвало большой общественный резонанс, власти города 21 декабря демонтировали скульптуру, пообещав обсудить ее дальнейшую судьбу 11 января.