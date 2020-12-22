Мурашко ожидает роста числа обращений за медпомощью в новогодние дни

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ ожидает роста числа обращений за медицинской помощью в новогодние праздники в связи с традиционным обострением хронических болезней и ростом числа травм, вызванных злоупотреблением алкоголя. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В период новогодних каникул и после их окончания традиционно отмечается рост числа обращений за медицинской помощью, связанный в основном с поведенческими факторами - это обострение хронических заболеваний, травмы, в том числе погрешности, которые наблюдаются в диете и со злоупотреблением алкоголем, проблемы возникают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому в праздничные дни мы ожидаем рост числа обращений", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.