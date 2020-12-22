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Пандемия COVID-19
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Мурашко: вакцинация от коронавируса будет продолжаться и в новогодние праздники

Глава Минздрава сообщил, что до конца года в стране выпустят 2 млн доз вакцин

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса в России продолжится в период новогодних праздников. Об этом сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"По вашему поручению вакцинация будет идти и в праздничный период для того, чтобы не срывать плановую вакцинацию, вторую аппликацию по введению вакцины", - сказал Мурашко.

По его словам, в стране до конца года выпустят 2 млн доз вакцин против коронавируса. "Во всех регионах вакцинация продолжается, на прошедшей неделе подготовлены были 1 232 медицинские организации. <…> Министерство определило необходимое количество доз, внесли в приказы, касаемые вакцинации. Сегодня для увеличения объемов выпускаемой продукции дополнительно внесены площадки, это пять производственных площадок, которые выпускают вакцину. По вашему поручению до конца 2020 года все запланированные объемы - 2 млн доз вакцины - будут выпущены", - сказал министр председателю правительства Михаилу Мишустину. 

Всего от коронавируса привились уже более 52 тыс. россиян, уточнил Мурашко. "Сегодня в информационный ресурс по внесению данных о вакцинированных добавлены более 52 тысяч случаев вакцинирования", - сказал министр. 

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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