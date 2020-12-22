Попова: в России не обнаружены мутации коронавируса, найденные в Великобритании

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мутации коронавируса, найденные в Великобритании, в России не обнаружены, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Среди исследованных в Российской Федерации [биологических образцов] при плотном мониторинге мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании", - сказала Попова. По ее словам, мутация коронавируса в Великобритании не является чем-то неожиданным и необычным.

Как сообщила Попова, российские тест-системы могут выявлять мутировавший штамм коронавируса. К тому же, в России началась разработка специальной тест-системы, способной выявлять новую мутацию коронавируса, сказала она.