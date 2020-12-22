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Депутат заявил, что поправки в УК о санкциях за блокирование дорог не связаны с митингами

Ранее с такой позицией выступили представители думской оппозиции

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Поправки в Уголовный кодекс РФ о штрафах и лишении свободы за умышленное блокирование дорог, которое привело к причинению вреда здоровью граждан или ущербу, не связаны с проведением массовых акций. Об этом во вторник на заседании Госдумы заявил автор поправок, депутат-единоросс Дмитрий Вяткин.

Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за блокирование дорог и коммуникаций. При этом представители думской оппозиции выразили мнение, что инициатива может быть направлена на создание препятствий для проведения массовых акций.

"Для понимания, для чистоты отношений. У нас нарушение порядка проведения публичных массовых мероприятий, таких, как митинги, шествия, манифестации, которые повлекли перекрытие коммуникаций, дорог и так далее, квалифицируются по части шестой статьи 20.2 [Кодекса РФ об административных правонарушениях], но это совсем другое дело, это административная ответственность", - ответил на это Вяткин.

"Здесь же мы говорим об умышленном перекрытии, которое повлекло причинение вреда здоровью, это абсолютно разные вещи. Причем здесь митинги?" - резюмировал он.

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