Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в четырех регионах России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта - это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ. Но здесь малые цифры, и нужно сделать на это скидку, но, вместе с тем, ситуация здесь остается напряженной", - сказала Попова.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что темп прироста по стране за последние 7 дней снизился и составляет единицу. "В 46 регионах средний темп прироста за прошедшую неделю - менее единицы", - добавила она.

О стабилизации ситуации

Глава Роспотребнадзора считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась, однако этот баланс остается хрупким, необходимо и дальше соблюдать установленные требования.

"Это хрупкий баланс, и мы, безусловно, зависим от необходимости соблюдать [противоэпидемические требования], и от того, как мы соблюдаем установленные требования в субъектах РФ, и от тщательности соблюдения, от неукоснительности соблюдения и жесткого контроля за этими правилами зависит, насколько нам удастся удержать эту ситуацию", - сказала она.

Попова отметила, что коэффициент распространения снизился в последнюю неделю до 1. Кроме того, на прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 18,9 случаев на 100 тыс. населения.

Заболеваемость среди работников транспорта

Число заразившихся коронавирусной инфекцией снижается среди представителей большинства профессий, однако среди служащих и работников транспорта число пациентов с COVID-19 продолжает расти, рассказала Попова.

"За последние две недели, по сравнению с двумя предыдущими неделями, снижение роста заболеваемости отмечается в большинстве социально-профессиональных групп, но за исключением служащих и работников транспорта. Здесь, к сожалению, продолжается рост интенсивных показателей", - сказала она.

Попова также отметила, что за последние четыре недели снижение темпов прироста числа пациентов с коронавирусм отмечается практически во всех возрастных группах. При этом наиболее высокие показатели остаются в группе лиц в возрасте от 30 до 49 лет, самые низкие - среди детей. "Мы усиливаем свою работу по отработке всех очагов, возникающих даже с количеством один-два человека в организованном коллективе, в любом профессиональном коллективе, и на этой неделе количество контактных лиц под наблюдением увеличилось до практически 11 тысяч", - добавила глава Роспотребнадзора.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 77,4 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 906 503 случая заражения, выздоровели 2 319 520 человек, умерли 51 912. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.