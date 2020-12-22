Мусорный полигон "Малая Дубна" закрыли в Подмосковье

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области закрыли полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) "Малая Дубна" в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Мы выходим на финишную прямую по закрытию мусорных свалок, к концу года в регионе не останется ни одного полигона. Весь объем отходов, который ранее поступал сюда, на "Малую Дубну", будет перенаправлен на КПО "Тимохово", где будет производиться глубокая сортировка отходов и обезвреживание органики, пуско-наладочные работы под нагрузкой на этом новом комплексе по обращению с отходами пройдут уже на следующей неделе", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антона Велиховского.

В пресс-службе добавили, что площадь полигона ТКО "Малая Дубна" составляет 14,75 га. После закрытия региональное министерство экологии и природопользования разработает проект рекультивации объекта.

В министерстве напомнили, что ранее в регионе был закрыт мусорный полигон "Ядрово" в Волоколамском округе. Закрытие всех мусорных полигонов в области стало возможным благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов.

"На сегодняшний день в Московской области введены в эксплуатацию девять КПО. В Московской области активно строится комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами, всего будут работать 11 новых современных КПО на базе современных технологий и четыре завода по термической утилизации отходов. Также местные жители активно вовлечены в раздельный сбор отходов, благодаря чему с 2019 года более 2 млн тонн отсортированных отходов не попало в землю, а отправлено непосредственно на вторичную переработку", - добавили в пресс-службе.