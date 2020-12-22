Мишустин заявил, что система здравоохранения во время праздников должна работать без сбоев

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти регионов РФ должны заранее принять меры, чтобы в период новогодних праздников система здравоохранения работала эффективно. Об этом во вторник заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Обращаю внимание руководителей регионов: до Нового года осталось чуть больше недели, прошу заранее принять меры, чтобы система здравоохранения и во время праздников работала эффективно", - сказал председатель правительства.

Он назвал важным, чтобы все, кто лечится в стационарах и на дому, получали необходимую им медицинскую помощь. "Это касается всех пациентов, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией", - заметил глава кабмина.

Ранее на заседании президиума координационного совета глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что ожидает роста числа обращений за медпомощью в новогодние дни.