Карта оливье: сколько стоит главный новогодний салат в регионах России

Новогодний стол в России не обходится без шампанского, мандаринов и множества блюд, но главным все равно остается салат оливье. По его средней стоимости рассчитывается индекс, с помощью которого можно оценить рост или падение цен на те или иные продукты.

Самый дорогой оливье — на Чукотке, салат там выйдет в 881,9 рубля. Дешевле всего — в Республике Мордовия, здесь он обойдется в 314 рублей.

Посмотрев нашу графику, вы можете узнать, сколько потратят жители российских регионов на это блюдо.