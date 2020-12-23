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Новый год и Рождество - 2021

Карта оливье: сколько стоит главный новогодний салат в регионах России

© Tatyana Malova/Shutterstock/FOTODOM
Помимо традиционного рецепта вы можете добавлять или убирать другие ингредиенты и увидеть, как меняется стоимость в разных частях страны

Новогодний стол в России не обходится без шампанского, мандаринов и множества блюд, но главным все равно остается салат оливье. По его средней стоимости рассчитывается индекс, с помощью которого можно оценить рост или падение цен на те или иные продукты.

Самый дорогой оливье — на Чукотке, салат там выйдет в 881,9 рубля. Дешевле всего — в Республике Мордовия, здесь он обойдется в 314 рублей.

Посмотрев нашу графику, вы можете узнать, сколько потратят жители российских регионов на это блюдо.  

Традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс

  • майонез — 250 г
  • яйца — 4 шт.
  • колбаса — 500 г
  • картофель — 400 г 
  • огурцы свежие — 4 шт. (360 г)
  • горошек — 400 г
  • морковь — 120 г
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