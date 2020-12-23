Карта оливье: сколько стоит главный новогодний салат в регионах России

Новогодний стол в России не обходится без шампанского, мандаринов и множества блюд, но главным все равно остается салат оливье. По его средней стоимости рассчитывается индекс, с помощью которого можно оценить рост или падение цен на те или иные продукты.
Самый дорогой оливье — на Чукотке, салат там выйдет в 881,9 рубля. Дешевле всего — в Республике Мордовия, здесь он обойдется в 314 рублей.
Посмотрев нашу графику, вы можете узнать, сколько потратят жители российских регионов на это блюдо.
Традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс
- майонез — 250 г
- яйца — 4 шт.
- колбаса — 500 г
- картофель — 400 г
- огурцы свежие — 4 шт. (360 г)
- горошек — 400 г
- морковь — 120 г