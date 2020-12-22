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Пандемия COVID-19

Мишустин попросил Собянина консультировать другие регионы РФ по мерам борьбы с пандемией

Премьер-министр пояснил, что у Москвы "большая методологическая база" и "солидный положительный опыт" в борьбе с распространением инфекции

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой делиться с руководителями других российских регионов опытом работы на фоне пандемии.

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Комментируя доклад Собянина о ситуации с распространением коронавируса в Москве и принимаемых мерах, премьер заметил: "Спасибо, Сергей Семенович, продолжайте, пожалуйста, эту работу". "Конечно, прошу вас оказывать поддержку и другим субъектам РФ, консультировать их по всем возникающим вопросам", - добавил глава российского кабмина.

Мишустин пояснил, что у Москвы "большая методологическая база" и "солидный положительный опыт" в борьбе с распространением инфекции. "Его можно и нужно использовать в других городах", - уверен премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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