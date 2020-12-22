В СФ просят кабмин изучить вопрос льготного проезда студентов до места обучения в пандемию

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Участники круглого стола, посвященного поддержке студентов в условиях распространения коронавирусной инфекции, рекомендуют правительству РФ рассмотреть возможность введения для студентов системы льготного проезда до места обучения и обратно в случае их вынужденного отъезда при изменении формата обучения из-за пандемии. Об этом говорится в проекте решения по итогам обсуждения.

"Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос о введении системы льготного проезда студентов образовательных организаций высшего образования до места их обучения и обратно при изменении формата обучения в связи с санитарно-эпидемиологических условиями", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Кроме того, рекомендуется проработать возможность въезда в Россию иностранных студентов, обучающихся в российских вузах.

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, выступая в ходе круглого стола, предложила продумать механизм возвращения иностранных студентов в РФ. "Абсолютно не покушаясь на здоровье, на изменения важных моментов, рекомендованных Роспотребнадзором, обсудить один, два, три варианта того, чтобы мы все-таки продумали механизм возвращения иностранных студентов. Будет ли это [обучение в вузе] основанием для въезда или это будут исключительные случаи, будут ли это определенные страны, давайте проработаем", - сказала сенатор.

Также участники мероприятия рекомендуют рассмотреть вопросы о разработке и внедрении национальной системы прокторинга (автоматизированного контроля за проведением тестирования или экзамена в онлайн-режиме) в сфере высшего образования в условиях вынужденного перехода к обучению с использованием дистанционных технологий, а также о выделении финансирования на повышение квалификации педагогов вузов и поддержки.

Рекомендации Министерству науки и высшего образования РФ

Как отмечается в проекте решения круглого стола, Минобрнауки рекомендуется организовать общероссийский мониторинг качества дистанционного обучения с точки зрения студентов, направленный на выявление проблем организационного, образовательного, социально-психологического характера, и по его итогам подготовить предложения по решению выявленных проблем.

Также министерству совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагается проработать возможность создания национальной цифровой библиотеки, которая включала бы основную необходимую учебную литературу по всем направлениям подготовки и специальностям высшего образования. В документе содержится рекомендация разработать методические рекомендации для вузов по развитию навыков самоорганизации и самообучения у студентов, а также по их психологической поддержке и социальной адаптации.