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Пандемия COVID-19

Попова: существующие вакцины от коронавируса будут эффективны против мутировавшего штамма

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России на сегодняшний день обнаружено 1 424 мутации инфекции

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские вакцины будут эффективны против новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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"Мы посмотрели, как это может сказаться на эффективности вакцин. Вчерашнее заявление института им. Гамалеи и вчерашнее же подтверждение института "Вектор" свидетельствует о том, что на эффективность вакцины против мутировавшего штамма ситуация не окажет влияния никоим образом. Вакцины остаются эффективными", - сказала она

Попова отметила, что в России на сегодняшний день обнаружено 1 424 мутации коронавируса. По ее словам, это "рутинная работа", и ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе с возможностью передачи от человека к человеку и патогенности.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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