Специалисты считают, что новый штамм COVID-19 уже может незаметно распространяться в США

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) пока не выявили в США лиц с новой мутацией коронавируса, обнаруженной в Великобритании, но не могут поручиться, что это так и есть. Об этом ЦКПЗ сообщили во вторник на своем сайте .

"Поездки между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, а также преобладание данного варианта у заразившихся в королевстве повышает вероятность [его] передачи", - отметили федеральные центры. Они признали, что на данный момент американские вирусологи секвенировали около 51 тыс. из более 17 млн случаев заражения новым коронавирусом в США (менее 0,5%). "Ввиду малой доли заражений, которые были секвенированы, данный вариант может уже незаметно распространяться в Соединенных Штатах", - пояснили в ЦКПЗ.

В связи с выявлением нового генетического варианта инфекции на территории королевства уже около 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Индию, Канаду, Саудовскую Аравию и Турцию, объявили о том, что временно прекратят пассажирское сообщение с Великобританией.

По данным британских властей, новый штамм коронавируса начинает доминировать в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе, где на него приходится больше 60% новых случаев заражения. Эксперты полагают, что мутировавший вирус является на 70% более заразным. При этом специалисты пока не нашли подтверждений тому, что новая разновидность чаще вызывает тяжелое течение заболевания или смерть пациентов.