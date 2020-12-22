Полпред СЗФО исполнит новогоднюю мечту мальчика из Карелии в ходе акции "Елка желаний"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Он исполнит мечту мальчика, проживающего в Республике Карелия, сообщается на сайте полпреда.

"Александр Гуцан снял шар с пожеланием Никифора К., проживающего в Республике Карелия. Мальчик мечтает о ноутбуке. Никифору он нужен для учебы, для возможности участвовать в дистанционном обучении, особенно в периоды, когда необходимо проходить лечение в стационаре, - говорится в сообщении. - Пожелание Никифора будет исполнено".

Отмечается, что елка с пожеланиями детей и людей пожилого возраста установлена в здании аппарата полномочного представителя. В акции также приняли участие заместители и помощники полпреда, сняв шары с пожеланиями детей из Петербурга, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа. Среди желаний были куклы, конструкторы, игровые приставки, планшеты, мелкая бытовая техника и украшения.

В рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот, ребят из малообеспеченных семей и взрослых от 60 лет и старше. Деревья желаний установлены в административных зданиях госорганов и органов местного самоуправления. Снять шар с пожеланием также может любой желающий онлайн на сайте елкажеланий.рф.