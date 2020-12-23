Маск, киты и рязанская бабушка. Кто в этом году вдохновлял нас на подвиги?

Главным инфоповодом этого года стал ковид: мы следили за ситуацией в мире, рекомендациями врачей и тем, когда появится вакцина. Жизнь из-за пандемии как будто замедлилась, но все же не замерла. Люди продолжали исследовать космос, спасали животных, укрывали одеялом ледники и пытались сделать мир чуточку лучше

Частный корабль в космосе

Описание Члены экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен © Joe Raedle/Getty Images

Миллионы людей 30 мая следили за трансляцией запуска американского Crew Dragon компании SpaceX. Илон Маск наконец осуществил мечту и отправил в космос первую частную миссию с экипажем на пилотируемом корабле (последние девять лет американцев доставляли на орбиту российские "Союзы"). Шаттл с двумя астронавтами и одним плюшевым динозавром на борту через 19 часов полета пристыковался к Международной космической станции (МКС) и в августе вернулся на Землю. Во второй раз Crew Dragon успешно отправили на орбиту 16 ноября. Теперь Маск (по его же словам) стал ближе к своей главной миссии — колонизации Марса. Прототип марсианской ракеты на 100 человек он уже построил и даже смог поднять его в небо, правда, пока лишь на высоту 150 метров над Землей. Путь к орбите за три часа

Описание Пилотируемый транспортный корабль "Союз МС-17" перед стыковкой к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС © Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС

Российский "Союз МС-17" совершил самый быстрый полет к Международной космической станции. Впервые корабль с экипажем достиг орбиты за три часа, обогнув Землю всего два раза (раньше самой быстрой схемой была четырехвитковая при шести часах полета). £32 млн для больниц

Описание Королева Великобритании Елизавета II и Том Мур © Chris Jackson/Pool Photo via AP

Возраст не помешал 99-летнему Тому Муру из Йоркшира организовать акцию в поддержку врачей. Ветеран выложил фото, как обходит свой сад на ходунках, и пообещал совершить 100 кругов взамен пожертвований. В итоге вместо запланированной 1 тыс. он собрал £32 млн (более $41 млн), передал их здравоохранению и стал рыцарем. Вся страна поздравляла его с юбилеем (30 апреля Тому исполнилось 100 лет), а записанная с ним кавер-версия песни You"ll Never Walk Alone вышла в топы британских чартов и iTunes. Рисунок для Vogue

Описание Настя Ковтун © Личный архив Анастасии Ковтун

За две недели до Нового года Насте Ковтун из Чайковского (небольшой город в Пермском крае) пришло электронное письмо. И все бы ничего, но в сообщении стояла подпись креативного директора Vogue с предложением о сотрудничестве. Никакое это не чудо, а мошенники, подумала Настя, и неудивительно. Она не модель и не активистка, а обычная 16-летняя школьница, которая любит рисовать. Среди ее работ — портреты популярной американской певицы Билли Айлиш, которые Настя с тегами выкладывала в Instagram. А тут ее вдруг просят изобразить Билли для обложки топового журнала о моде! Но и это еще не все: артистка лично посоветовала издателям обратиться к Насте. Оказалось, что сработали соцсети — знаменитость уже давно приметила рисунки поклонницы. Школьнице оставалось только согласиться на работу с Vogue, а когда обложку увидел весь мир — навсегда поверить, что чудеса вершатся своими руками.

Ледник под одеялом

Описание Ледник Презена © REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Итальянцы заботливо накрыли "одеялом" ледник Презена. 100 тыс. кв. м белого геотекстиля отражают солнечные лучи в жару и должны уменьшить таяние льдов. В другой части планеты придумали еще один способ притормозить глобальное потепление. О проведении испытаний на канадских льдах заявил Arctic Ice Project. Там собираются покрыть лед искусственными отражающими кристаллами, похожими на снег. Щедрые миллионеры Говорят, деньги карман не жмут, но не все с этим согласны. В этом году 83 миллионера из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов обратились к властям с необычной просьбой. Признавшись, что не бедствуют, они буквально попросили обложить их и коллег-богачей повышенным налогом, подняв ставки "немедленно и навсегда". Толчком к такой щедрости послужила пандемия. Может, и российские миллионеры тайно написали в правительство, желая облегчить кошельки, ведь ставку НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год повысили. Поезд на китах

Искусство всегда спасало людей, а в этом году — буквально. В Роттердаме поезд метро протаранил бетонное ограждение и упал бы в воду, не будь поблизости арт-объекта. Махину остановила скульптура в виде китового хвоста. Первый вагон завис на высоте десять метров над землей и пробыл в таком состоянии, дожидаясь спасателей и техники. К счастью, пассажиров внутри не было, а машинист успел выбраться самостоятельно. Испытание выдержали и хвосты, несмотря на то, что сделаны из пластика. Спасение китов

В Хабаровском крае инспектор службы МЧС Алексей Парамонов выехал на помощь двум взрослым белухам и детенышу, которых обнаружили в полутора километрах от берега. Животные не успели вернуться в море с отливом и могли погибнуть: все были напуганы, один лежал в опасном положении на боку. Спасатель выкопал под ним яму и перевернул, а маленького положил ближе к маме и укрыл полотенцем от холодного ветра. Вместе с животными Парамонов оставался до темноты, чтобы защитить их от хищников и браконьеров. Уже около полуночи вода прибыла и белухи вернулись в море, а Алексей вброд пошел к суше.

Титулованная бабушка из Рязани

Описание Екатерина Егина © Александр Рюмин/ТАСС

Екатерина Егина получила звание самой красивой бабушки Европы. В 50 лет у нее идеальная фигура, а еще двое детей и внучка. "Я обычная бабушка-спортсменка, которая давно не ела жареного, — смеется Екатерина. — Никакого отношения к миру моды и подиуму не имею". Но обычной яркую улыбчивую брюнетку, которой под силу регулярные силовые тренировки и свой бизнес, точно не назовешь. В общем, супербабушка покорила судей своим дефиле и выиграла конкурс среди участниц из 30 стран. Удачный кадр из Приморья

Сергей Горшков победил в престижном конкурсе фотографов дикой природы британского Музея естественной истории. Фотографию под названием "Объятия" судьи признали лучшей из 49 тыс. работ. На снимке амурская тигрица в лучах заходящего солнца встает на задние лапы и обнимает дерево. Эти хищники находятся под угрозой исчезновения, их защищают от браконьеров, а по улицам Владивостока в День тигра даже проводят шествие в полосатых костюмах (праздник отмечается каждое четвертое воскресенье сентября). Музыкальные марафоны из Питера