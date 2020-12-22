Лучшие добровольцы Липецкой области получили региональные почетные знаки

ЛИПЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Лучшие добровольцы Липецкой области, помогающие врачам и гражданам, находящимся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, получили региональные почетные знаки. Торжественную церемонию награждения во вторник провел глава областной администрации Игорь Артамонов.

"Очень приятно отдавать дань уважения людям, которые весь этот непростой год помогали тем, кто оказался в сложной ситуации, испытываю и чувство гордости, и чувство радости от того, что у нас есть такие люди", - сказал Артамонов, обращаясь к участникам мероприятия. Он заметил, что в Липецкой области много тех, кто откликнулся на призывы медиков и властей и пополнил ряды добровольцев. "Они делают добрые дела от чистого сердца, спасибо за то, что вы есть и за ваши добрые сердца", - сказал глава региона, перечисляя тех, кому решением властей региона были присуждены почетные знаки "Доброволец Липецкой области".

Среди таковых, как отметили в пресс-службе региональной администрации, социальный педагог Елецкого медколледжа Антонина Иноземцева, студентка местного педуниверситета Ирина Репина, педагог Добровской школы № 1 Вера Телялькова. За вклад в развитие добровольчества также награждены депутаты облсовета - Александр Кремнев и Алексей Степанов. "В нынешнем году они активно работали с волонтерским центром, помогали медикам, а также жителям своих округов",- заметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках мероприятия наградили и участников общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе", направленной на поддержку пожилых и маломобильных жителей, а также медиков во время пандемии. "Добровольцы доставляли лекарства и продукты, 28 человек получили благодарственные письма от главы региона", - заключили в пресс-службе.