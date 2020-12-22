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Пандемия COVID-19

Эксперт Минздрава заявил, что переболевшие COVID-19 не подлежат вакцинации от коронавируса

Оксана Драпкина сообщила, что пациентов не вакцинируют, поскольку у них есть антитела иммуноглобулина G

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией и имеющие антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции), не подлежат вакцинации против данного заболевания. Об этом журналистам во вторник сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

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"Наличие в крови антител иммуноглобулина класса G к коронавирусу свидетельствует о перенесенном заболевании COVID-19. Пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, в настоящий момент не вакцинируются", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список. По словам Мишустина, в декабре регионы получат 480 тыс. доз вакцины. Минздрав уже сформировал график ее распределения по стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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