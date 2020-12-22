СК проверит видео с участницей "Битвы экстрасенсов", якобы изгоняющей бесов из ребенка

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи проверяют видео с участницей шоу "Битва экстрасенсов" Ириной Игнатенко, якобы изгоняющей бесов из девочки в Подольске.

"Организована проверка по видеоролику, размещенному в нескольких соцсетях и СМИ, на котором в отношении ребенка тремя лицами производятся насильственные действия, выразившееся в удержании девочки за руки и ноги на полу, окуривании ее дымом неизвестного вещества", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

При этом участвовавшие в ролике люди игнорировали крики о помощи ребенка, в отношении которого совершался некий обряд жительницей Подольска. Следователи установят всех участников видео, а также место и обстоятельства произошедшего.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с участницей "Битвы экстрасенсов" Ириной Игнатенко, якобы изгоняющей бесов из девочки.