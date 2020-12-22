Эксперт: более 50 неологизмов появилось в русском языке в период пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Более 50 неологизмов, в числе которых карантье, коронаскептики, карантикулы и другие, появилось в России в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, кроме того, некоторые слова получили новые значения, отмечает профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС, Петербург) Олеся Глущенко.

"Пандемия коронавируса "подарила" русскому языку более 50 неологизмов и изменила привычные значения некоторых слов и выражений", - приводятся слова эксперта в сообщении института.

Глущенко уточнила, что в русский язык из-за пандемии активно вошли такие оригинальные однословные наименования как карантье, ковидиоты, коронойя, корониалы, ковид-диссидент, коронаскептики, а у некоторых слов развились новые значения.

"Например, теперь при слове "корона" большинство из нас даже не подумает о головном уборе, олицетворяющем когда-то символ власти. За этот год "корона" стала прямым олицетворением вируса, а "коронованные" - это переболевшие или в данный момент болеющие коронавирусом люди", - цитирует пресс-служба Глущенко.

Кроме того, эксперт выделила ряд самых экспрессивных сленговых выражений, возникших в 2020 году, с помощью которых россияне стараются ярко описать пережитые события этого года. "Среди самых необычных могу выделить такие слова, как "голомордые", то есть люди без защитных масок, "застрянцы" - пострадавшие от запрета беспрепятственно пересекать государственную границу, слово "зумиться", означающее участвовать в дистанционной коммуникации на платформе Zoom, "карантикулы" - это режим нерабочих дней", - приводит пресс-служба слова эксперта.

Глущенко также отметила, что все неологизмы цикличны и после завершения пандемии большинство наименований переместятся в пласт историзмов. Однако если пандемия затянется, то это вызовет появление новых тематических неологизмов. Так, сейчас в устную речь активно входят слова с корнем "вакцин".