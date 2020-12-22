Вакцинацию от коронавируса прошли более 300 педагогов Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 336 педагогов Санкт-Петербурга, в течение дня привьются еще 279 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

"В Петербурге продолжается первая волна вакцинации от COVID-19. Всего с 18 декабря привито 336 работников системы образования. Сегодня вакцину должны получить еще 279 педагогов. Через 21 день всем привившимся нужно будет сделать еще одну инъекцию. <…> После этого защита от коронавируса будет сформирована минимум на полгода", - говорится в сообщении.

Первыми среди работников образования прививают учителей 5-11 классов, педагоги профессиональных образовательных учреждений и руководители образовательных организаций города. Позже привиться смогут учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей. Вакцинация полностью добровольная.

Ранее в город поступили более 7,5 тыс. доз вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона". До конца года планируется открыть 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что также до конца года ожидается поставка еще 100 тыс. доз, в январе ожидаются более крупные поставки - до полумиллиона доз.

Всего, по данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса, вакцинацию прошли более 1 тыс. человек из группы риска, в числе которых медработники, сотрудники образовательных учреждений. Также в городе, по информации совета, начинается вакцинация сотрудников МВД и соцработников.

По последним данным, в Петербурге выявили 208 325 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 120 901 человек, умерли 6 999. За последние сутки в городе выявили 3 760 случаев заражения.