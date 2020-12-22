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Документ об инвалидности будет выдаваться в электронном виде с 1 января 2022 года

До этого периода документ можно получать и в бумажном формате, и в электронном

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, будет выдаваться исключительно в электроном виде с 1 января 2022 года. До этого периода документ можно получать и в бумажном формате, и в электронном, соответствующий приказ Минтруда размещен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, составляется исключительно в форме электронного документа", - следует из приказа.

Согласно документу, выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы направляется в трехдневный срок со дня признания инвалидом в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в бумажном или электронном формате.

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