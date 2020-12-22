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Google исправил неточный перевод фразы с упоминанием Путина

Фраза "Thank you, Mr President" изначально переводилась как "Спасибо, Владимир Владимирович"

ТАСС, 22 декабря. Google исправил неточный перевод англоязычной фразы "Thank you, Mr President" как "Спасибо, Владимир Владимирович", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

На прошлой неделе пользователи "Google Переводчика" заметили, что фраза "Thank you, Mr President" переводится как "Спасибо, Владимир Владимирович", причем в другом написании и с другой пунктуацией сервис выдает верный перевод: "Спасибо, господин/мистер президент".

Сейчас фраза переводится корректно, заметил корреспондент ТАСС, в различных вариациях написания фразы она переводится как "Спасибо, господин президент".

"Мы еще раз благодарим пользователей, что обратили внимание на неточность перевода. Все было оперативно исправлено", - подтвердили в компании.

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