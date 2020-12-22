Google исправил неточный перевод фразы с упоминанием Путина

ТАСС, 22 декабря. Google исправил неточный перевод англоязычной фразы "Thank you, Mr President" как "Спасибо, Владимир Владимирович", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

На прошлой неделе пользователи "Google Переводчика" заметили, что фраза "Thank you, Mr President" переводится как "Спасибо, Владимир Владимирович", причем в другом написании и с другой пунктуацией сервис выдает верный перевод: "Спасибо, господин/мистер президент".

Сейчас фраза переводится корректно, заметил корреспондент ТАСС, в различных вариациях написания фразы она переводится как "Спасибо, господин президент".

"Мы еще раз благодарим пользователей, что обратили внимание на неточность перевода. Все было оперативно исправлено", - подтвердили в компании.