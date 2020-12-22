Госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге подготовил еще почти 500 коек для пациентов с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Временный госпиталь, расположенный на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо", подготовил для приема пациентов с коронавирусом третий павильон, рассчитанный на 474 койки. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"В павильоне подготовлены 474 койки, к каждой подведен кислород. Здесь будут оказывать медицинскую помощь пациентам в среднетяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Сейчас в "Ленэкспо" развернуто 1 295 коек в павильонах №5 и №7. На 22 декабря здесь находятся 636 человек. В корпусе №8, который готовится к открытию, не предусмотрено реанимационное отделение. В случае ухудшения состояния пациенты будут переводиться в павильон №5, где развернуты 15 коек реанимации, пояснили в пресс-службе.

"Кислородная емкость в корпусе №8 самая большая, на восемь тонн, при полной заполненности коек ее хватит на неделю. В павильоне размещены все необходимые системы жизнеобеспечения. Созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи", - процитировали Эргашева в пресс-службе.

Кроме того, в ближайшее время в "Ленэкспо" дополнительно будут открыты еще 680 коек в трех корпусах.

Пациентов с коронавирусом в Петербурге принимают в 22 стационарах, где развернуто около 11 тыс. коек. По последней информации городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в городе свободно около 4% коек от общего числа. По последним данным, в Петербурге выявили 208 325 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 120 901 человек, умерли 6 999. За последние сутки в городе выявили 3 760 случая заражения.