В Большом театре запускают Молодежную балетную программу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр совместно с компанией "Ингосстрах" запустят 23 декабря отборочный тур для участия в Молодежной балетной программе. В конкурсе смогут принять участие молодые артисты со всей России, сообщил во вторник первый заместитель генерального директора компании "Ингосстрах" Иван Матвеев.

"Наша совместная инициатива связана с поддержкой молодых дарований России. Участниками программы могут стать граждане РФ не старше 1997 года рождения, которые проходили или проходят профессиональную подготовку в образовательных учреждениях по профилю "искусство балета", - рассказал Матвеев на пресс-конференции в онлайн-формате.

Чтобы стать участником программы, нужно победить в двух отборочных турах. Первый тур стартует с 23 декабря. Заочный отборочный тур проводится на основе видеозаписи урока классического танца. Видеозапись продолжительностью не менее пяти и не более 15 минут необходимо прислать на адрес электронной почты balletonstage@mail.ru. Финалистам будет предложено приехать в Москву в Большой театр для участия в очном отборочном туре.

"Мы предполагаем, что финал очного тура состоится в феврале 2021 года в Большом театре. И на основании оценок конкурсной комиссии будет принято решение о зачисление конкурсантов в состав участников программы", - сказал Матвеев. Он добавил, что программу планируется проводить 2-3 раза в год.

У участников будет возможность пройти стажировку в балетной труппе Большого театра, которая может продлиться от трех до девяти месяцев. "Те артисты, которые добьются наибольших успехов в период стажировки, смогут рассчитывать на поступление в балетную труппу Большого театра. Это, собственно говоря, тот большой приз и то основание, ради которого, мы надеемся, многие молодые таланты в России примут активное участие в нашей совместной программе", - добавил Матвеев.

"Ингосстрах" оплатит конкурсантам и участникам программы проезд в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения в Большом театре. Расходы на проживание возьмет на себя театр.

Шанс для артистов из регионов

Руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев отметил, что программа запускается в первую очередь для поддержки молодых талантов из регионов.

"Даже работая за рубежом, я часто встречал очень способных парней, девочек, которые вышли из недр региональных школ и которые просто боялись, им в голову не приходили мысли, что можно приехать, проверить себя, условно говоря, в Большой театр или Мариинский театр. Мы сегодня хотим дать эту возможность проявить себя", - сказал он.

С одной стороны, программа нацелена на пополнение труппы балета Большого театра. С другой, как отметил Вазиев, задача не заключается в том, чтобы забрать лучшие кадры из регионов. Он не исключил, что участники программы из регионов после стажировки захотят вернуться домой, чтобы передать свой опыт.