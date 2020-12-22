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Пандемия COVID-19

Дрозденко заявил, что до 40% жителей Ленинградской области имеют иммунитет к коронавирусу

Укрепить коллективный иммунитет, по словам губернатора, планируется за счет массовой вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Уровень популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции среди жителей Ленинградской области составляет 35-40%, сообщил во вторник на форуме предпринимателей губернатор региона Александр Дрозденко.

"Последние замеры - почти 40% жителей Ленинградской области, от 35% до 40%, данные разнятся, уже имеют коллективный иммунитет к коронавирусу. Мы уже без прививок, 40% уже либо переболели, либо получили бессимптомно, но иммунитет к этой болезни. Плюс, конечно, будем делать прививки", - сказал он.

Ранее Дрозденко отмечал, что массовая вакцинация от коронавируса в области пока не началась, но идет вакцинация медицинских работников. Пока регион получил 1 542 комплекта вакцины "Спутник V".

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 21 773 человека, выздоровели 19 562, умерли 200. За минувшие сутки в регионе выявили 228 случаев заражения.

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Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19
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