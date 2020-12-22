В Калининграде отменили новогодний фейерверк и концерт 1 января

КАЛИНИНГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Новогодний фейерверк и праздничный концерт на главной площади Калининграда, назначенный на 1 января, отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Новогоднего фейерверка не будет. Отменен также праздничный концерт 1 января <...> Ограничение связано в связи с действующими ограничениями из-за пандемии", - сказали в пресс-службе.

В целях предотвращения распространения инфекции в области сохраняется режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями эндокринной системы и дыхательных путей. Работодатели обязаны перевести на удаленный режим не менее 50% административного персонала, а также всех беременных. Торговым центрам предписано обслуживать посетителей с соблюдением социальной дистанции и обеспечением не менее 25 кв. м площади на посетителя.

Запрещена работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах. В дистанционном режиме продолжают работу все учреждения дополнительного образования, за исключением учреждений физической культуры и спорта. Предприятия общепита работают с 09:00 до 23:00. Массовые мероприятия запрещены.

На общественное обсуждение вынесен ряд дополнительных ограничительных мер, регулирующих, в частности, работу торговых центров, предприятий общепита, школ. Окончательные решения по ним могут быть приняты после 23 декабря.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 22 декабря на COVID-19 в области с начала пандемии обследовано 431 375 человек, выявлено 15 881 случай заражения коронавирусом. Вылечились 12 519 пациентов, умерли 164 человека, остаются под медицинским наблюдением 11 552 человека.