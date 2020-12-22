На Ставрополье режим самоизоляции для пожилых граждан продлили до 21 января

СТАВРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен в Ставропольском крае до 21 января включительно. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Владимира Владимирова, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации региона.

"Постановляю внести в подпункт 6.3 <…> изменение, дополнив абзац первый словами "с 25 декабря 2020 года по 07 января 2021 года включительно, с 08 января по 21 января 2021 года включительно", - говорится в документе.

Ранее обязательный режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями был установлен в Ставропольском крае до 24 декабря 2020 года включительно.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 32 886 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 29 434 человека. В больницах региона умерли 680 пациентов с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.