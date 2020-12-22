Семьи жертв крушения Boeing 737 MAX просят регулятор ЕС пока не разрешать полеты

ТАСС, 22 декабря. Родственники жертв катастрофы лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines призывают Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) повременить с разрешением на возвращение самолета в эксплуатацию. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, семьи погибших направили письмо исполнительному директору EASA Патрику Каю с призывом завершить проверку модифицированной модели самолета, прежде чем одобрять возобновление полетов.

"EASA не может утверждать, что 737 MAX безопасен, пока не подведет итоги собственной оценки безопасности [лайнера]", - цитирует Reuters содержание письма.

Отмечается, что близкие жертв авиакатастрофы попросили регулятор пояснить, почему изменения, внесенные компанией Boeing в конструкцию самолета, делают его более надежным. Они также призывают EASA потребовать от Boeing увеличить запас прочности модели.

В конце ноября EASA сообщило, что намерено в течение нескольких недель одобрить разрешение на полеты Boeing 737 MAX. Незадолго до этого глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, в котором говорится, что Boeing 737 MAX вновь может эксплуатироваться после завершения "всестороннего, методичного анализа аспектов безопасности".

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов произошел сбой в работе MCAS - системы улучшения характеристик маневрирования. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Компания Boeing позднее внесла изменения в работу MCAS. Летом прошли летные испытания 737 MAX с модернизированным оборудованием.