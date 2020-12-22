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Глава СПЧ считает, что вытрезвители не нарушают права человека

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий регионам право с 1 января следующего года создавать платные медицинские вытрезвители

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что помещение пьяного человека в медвытрезвитель не является нарушением его прав.

"Что касается пьяного, невменяемого. Конечно, его надо поместить в вытрезвитель. Ну, ладно летом, когда тепло, а зимой человек и замерзнуть может. Нет тут никакого нарушения прав", - сказал Фадеев в эфире радио "Комсомольская правда".

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, дающий регионам право с 1 января следующего года создавать платные медицинские вытрезвители.

Документ предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется правительство РФ.

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