Власти Республики Карелия обучили 500 безработных жителей региона новым специальностям

ТАСС, 22 декабря. Власти Республики Карелия в 2020 году обучили новым специальностям более 500 жителей региона, которые являлись безработными. Получив новые компетенции, ряд жителей смогли открыть свой бизнес, многие нашли работу в новых профессиях, наиболее популярные из которых - печники, водители, повара и парикмахеры, сообщила пресс-служба главы республики.

"Всего по направлению органов службы занятости обучение завершили более 500 человек. В декабре сразу несколько групп безработных граждан закончили обучение по таким востребованным на рынке труда профессиям, как электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, печник, водитель, повар, кондитер, парикмахер. На обучение безработных выделено 19,2 млн рублей. Все расходы на оплату проживания, медкомиссии, проезда к месту учебы и обратно оплачиваются за счет средств службы занятости", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, более 300 безработных были трудоустроены после обучения новым специальностям. Одним из самых успешных направлений стало обучение граждан компетенциям секретаря-администратора и делопроизводителя. "В программу обучения секретарей был включен модуль "Деловой английский язык". Такие базовые дисциплины как документационное обеспечение управления, оформление документов, архив организации будущие секретари изучали в Центре обучения и мониторинга трудовых ресурсов, а подготовку по деловому английскому языку взяли на себя специалисты Английской языковой школы. Все учащиеся получили сертификаты, подтверждающие освоение определенной ступени знания английского языка по кембриджской системе", - говорится в сообщении.

Часть безработных после прохождения курсов смогли открыть свое дело.