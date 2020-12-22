Минздрав Кубани организовал проверку данных об участии скорых в траурной процессии

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Краснодарского края организовало служебную проверку после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором автомобили скорой медицинской помощи якобы участвуют в траурной процессии, используя при этом светозвуковые сигналы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минздрава.

Во вторник в сообществах Сочи в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы несколько автомобилей скорой медицинской помощи, применяющих спецсигналы и передвигающихся по горной местности. Позже в соцсетях авторы публикаций уточняли, что таким образом медработники якобы организовали траурную процессию в память об умершем коллеге.

"В связи с напряженной ситуацией в социальных сетях, вызванной видеозаписью, на которой машины скорой медицинской помощи следовали по горной дороге, министерством здравоохранения Краснодарского края начата служебная проверка", - говорится в сообщении краевого Минздрава.