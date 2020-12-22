Беглов: стационары Петербурга полностью обеспечены лекарствами для больных COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Запас препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах Петербурга пополняется еженедельно, больницы полностью обеспечены необходимыми медикаментами. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Стационары города полностью обеспечены лекарствами для лечения больных коронавирусом. Запас основных препаратов пополняется еженедельно. На 22 декабря он оставлял десять и более дней", - привели в пресс-службе городской администрации слова Беглова по итогам заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

По словам губернатора, с начала пандемии в Петербурге проведено 5 млн 753 тыс. исследований на коронавирус. По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, численность населения Петербурга на начало 2020 года - около 5 млн 398 тыс. человек.

"В среднем каждый день проводится более 40 тысяч тестов, пиковые значения достигают 44 тысяч и более. По словам Александра Беглова, в Петербурге охват тестированием составляет 696 тестов на 100 тысяч населения. Это почти в 4,6 раза больше нового норматива Роспотребнадзора (150 тестов на 100 тысяч)", - пояснили в пресс-службе.

Роспотребнадзор также установил новый срок выполнения и выдачи результата анализа на коронавирус - не более 48 часов. "В Петербурге в среднем - 46,8 часов на анализ и 23,2 часа - на получение", - рассказали в администрации.

По последним данным, в Петербурге выявили 208 325 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 120 901 человек, умерли 6 999. За последние сутки в городе выявили 3 760 случая заражения.