Координационный совет правозащитного сообщества создан в РФ на базе ОНК Москвы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правозащитники и члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) создали Координационный совет правозащитного сообщества России для защиты прав человека. Об этом ТАСС рассказал председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

"Координационный совет правозащитного сообщества России собрал под одно крыло более трехсот тысяч правозащитников со всей страны. В сложный для страны период объединение правозащитного сообщества является стратегически важным. Общественники, деятели искусства, культуры, спорта, адвокаты, журналисты, юристы - все сплочены одной идеей - защитой прав человека", - сказал Волков.

По его словам, создание новой организации продиктовано желанием правозащитников объединиться в более сильную структуру для эффективной защиты прав человека. "За короткий период времени мы достигли весомой цифры и рады видеть в своих рядах новых активистов, которым всегда готовы оказать помощь", - сообщил Волков.

По словам председателя столичной ОНК, основной целью новой структуры является объединение правозащитников и правозащитных организаций России для "отстаивания интересов правозащитного сообщества: защиты прав человека во всех сферах жизни и деятельности, развития институтов гражданского общества, в том числе институтов общественного контроля".