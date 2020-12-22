Эксперт заявил, что от коронавируса невозможно прививаться ежегодно

РИМ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ни одна медицинская система не сможет обеспечить ежегодную вакцинацию от коронавируса. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС профессор микробиологии Университета Падуи, специалист по инфекционным и вирусным заболеваниям Адреа Кризанти.

"Грипп имеет R0 (индекс репродукции) 1,4 и каждый год приводит к 7 тыс. смертей. От гриппа (в Италии) прививаются около 10 млн человек в год. Невозможно вакцинировать ежегодно 40 млн человек - ни одна медицинская система не может выдержать такой нагрузки. И в этом проблема, если от коронавируса придется прививаться ежегодно", - сказал эксперт. 40 млн - это 70% от 60-миллионного населения Италии, которых необходимо привить для достижения коллективного иммунитета.

Он пояснил, что на данном этапе новая разновидность коронавируса, выявленная в Великобритании, представляет опасность своей способностью более быстрого распространения. Специалист не исключил, что подобные характеристики могут появиться и у других мутаций, но возникновение идентичной "британской" мутации в другом месте маловероятно. "Этот вариант напугал, потому что некоторые математические модели указывают, что эта мутация, ставшая результатом особой селективной последовательности, увеличила репродуктивную способность вируса. R0 более высокий, и в этом ничего хорошего. И поскольку некоторые мутации затрагивают белок-спайк, возникает вопрос на счет эффективности вакцины, которая основана на другом варианте", - считает эксперт.

Кризанти, предложивший в начале пандемии в Италии свою модель контроля над распространением вируса путем проведения большого числа тестов, считает, что проще достигнуть нулевого уровня заражений, чем сохранять контроль над распространением коронавируса, чтобы Rt (коэффициента распространения) был ниже порогового показателя 1.

После двух месяцев карантинных мер Rt в Италии удалось снизить. Его повышение до 1,7 (а в отдельных областях выше 2) в октябре привело к росту суточного прироста новых случаев до 40 тыс. Всего с начала пандемии в стране с конца февраля заразились почти два миллиона человек, более 1,3 млн выздоровели, около 70 тыс. скончались.