В Чехии продлили режим ЧС

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии до 22 января продлила во вторник по предложению правительства действующий в республике c 5 октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого завершался 23 декабря. Процесс голосования транслировали сетевые каналы.

За продление режима ЧС проголосовали 55 из 104 присутствовавших на заседании депутатов, против - 29 парламентариев.

Предложение продлить режим ЧС на 30 дней, на чем настаивал кабмин, приняли благодаря голосам депутатов от Коммунистической партии Чехии и Моравии, на поддержку которых в нижней палате парламента опирается правительственная коалиция республики, состоящая из возглавляемого премьер-министром Андреем Бабишом политического движения АНО (Акция недовольных граждан) и Чешской социал-демократической партии.

Правительство Чехии рассмотрит в среду вопрос об объявлении в стране максимального, пятого, уровня эпидемиологической угрозы из-за коронавируса, который предполагает запрет выхода из жилых помещений без крайней необходимости, а также закрытие предприятий оказания бытовых услуг населению и большинства магазинов. Министр здравоохранения республики Ян Блатный сказал депутатам, что предложит кабмину ужесточить ограничительные меры с 27 декабря.

Эпидемиологическая ситуация в Чехии в последние дни ухудшается, показатель суточного прироста заразившихся коронавирусом растет. Общее число инфицированных в республике, население которой составляет около 10,7 млн человек, достигло 635 414, из которых 541 012 выздоровели. На данный момент лечение проходит 83 840 больных, из которых 4 728 госпитализированы.

За период эпидемии от COVID-19 умерли 10 562 жителя Чехии.