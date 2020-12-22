В Кировской области умер старейший житель региона

КИРОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Старейший житель Кировской области, ветеран Великой Отечественной войны Василий Сиволапов умер на 108-м году жизни, сообщается на сайте администрации Кирово-Чепецка, где проживал ветеран.

"21 декабря в возрасте 107 лет ушел из жизни Василий Артемьевич Сиволапов - старейший житель Кирово-Чепецка, ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда", - говорится в сообщении.

Сиволапов родился в 1913 году на Алтае в крестьянской семье, в 1941 году попал на фронт, был ранен в боях по прорыву блокады Ленинграда, встретил победу в кировском эвакогоспитале.

Как отмечают на сайте администрации города, после войны он остался жить в Кировской области, всю жизнь прожил в Кирово-Чепецке с семьей. Работал на стройке, строил Кирово-Чепецкий химический комбинат, рабочий поселок ТЭЦ и ул. Калинина микрорайона Балезино. С 1972 до выхода на пенсию в 1979 году работал на Кирово-Чепецком электромашиностроительном заводе ("Вэлконт").

"Для всех, кто был знаком с Василием Сиволаповым, он служил примером здорового образа жизни, вдохновлял своим оптимизмом и чувством юмора, делился воспоминаниями и житейской мудростью. Это был настоящий долгожитель, правила долголетия которого были просты: ничего не бояться, никому не завидовать, любить и ценить жизнь", - говорится в сообщении.