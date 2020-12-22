Власти Петербурга не исключают роста тарифов на услуги ЖКХ, но не с 1 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. Ситуация с пандемией коронавируса не приведет к повышению тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге с 1 января 2021 года, однако полностью исключать дальнейшие коррективы пока нельзя, сообщила в эфире телеканала "Санкт-Петербург" советник председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга Ирина Бугославская.

"Цены на конечные тарифы являются отражением тех расходов, которые должны понести ресурсоснабжающие организации. При этом, касается ли тарифов пандемия? Итоги регулирования на 2021 год не связаны с пандемией в полной мере, но еще раз подчеркну, что в принципе мы предусматривали в дальнейшем выпадающие доходы при определенных условиях", - сказала Бугославская, отметив, что с 1 января 2021 года тарифы на услуги ЖКХ меняться не будут.

По ее словам, у каждого вида услуг есть свой темп роста, который является минимальным за последние пять лет. "Кривая прироста платежей падает все ниже и ниже, мы находимся в выигрышном положении с потребителями, которые живут в Ленинградской области, в Москве и в ряде других регионов", - отметила Бугославская.

Она сообщила, что темпы роста по отоплению и горячему водоснабжению с 1 июля 2021 года составят 3,4%, по холодной воде и водоотведению - 1,8%, по газоснабжению - 3,2%, а средний темп роста тарифов на электроэнергию составит около 4%, в зависимости от того, какова доля потребления.