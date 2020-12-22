Аксенов сообщил, что в Ялте могут развернуть военный госпиталь для заразившихся туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в Минобороны РФ с просьбой развернуть в Ялте госпиталь для заразившихся новым коронавирусом на случай обострения ситуации при большом потоке туристов к Новому году. Об этом он сообщил во вторник в эфире ток-шоу "Говорите правду" на телеканале "Крым-24".

"Завтра, мы с Вероникой Игоревной [Скворцовой, руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)] согласовали, буду обращение в Министерство обороны готовить, развернуть дополнительно госпиталь на 200 коек. Непосредственно это будет город Ялта и, возможно, город Симферополь. Будет сначала один, потом второй с точки зрения того, что у нас приедут отдыхающие на Новогодние праздники. Готовимся к тому, чтобы у нас, по крайней мере в курортных регионах точно не было никаких проблем, если придется вдруг госпитализировать срочно тяжелых больных", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что количество заразившихся с бессимптомным течением заболевания сейчас снижается, а число тяжелых - увеличивается. "Мы усиливаем группировку приглашенных специалистов, я договорился с Вероникой Игоревной Скворцовой, мы в Ялте увеличиваем и количество койко-мест до конца этого года. Сегодня там 120 коек, значит будет 200, а за январь месяц до 1 февраля - 250 коек", - сообщил он.

По словам Аксенова, власти региона прогнозируют пик заражения новой коронавирусной инфекцией в феврале - марте в 2021 году. "На сегодня у нас около 350 человек заболевших в день <…> Пик это 500 заболеваний в сутки <...> Пик: февраль - март... это верхние показатели. Мы к ним готовимся", - отметил он.

О ситуации в регионе

С начала пандемии в Крыму заразились более 22 тыс. человек. За последние сутки зарегистрировано 354 новых случая, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Выздоровели за весь период - 16 674 человека, умерли - 436.

Из-за пандемии летний курортный сезон в Крыму в этом году начался с задержкой, однако с начала года регион принял около 6 млн туристов и результат приближается к рекордным показателям прошлого года. При этом с 20 декабря по 15 января в республике запретили проведение корпоративов и елок, в том числе в гостиницах и санаториях, закрыли ночные заведения. Во вторник в Симферополе началась вакцинация медработников от коронавируса. Первая партия из 500 доз вакцины "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. Массовая вакцинация в поликлиниках региона начнется в январе, сообщил ранее Аксенов.