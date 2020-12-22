В Тверской области построят и реконструируют 69 социальных объектов в 2021 году

ТАСС, 22 декабря. Работы по строительству и реконструкции 69 объектов инфраструктуры и социальной сферы в Тверской области планируют провести в 2021 году. Проект реализуется в рамках региональной адресной инвестпрограммы, план которой на ближайшие три года рассмотрел во вторник губернатор региона Игорь Руденя, передает пресс-служба правительства Тверской области.

Адресная инвестпрограмма Тверской области включает строительство и реконструкцию медицинских учреждений, детских садов, школ и спортивных комплексов, а также котельных, объектов водоснабжения и водоответвления.

"В Тверской области в 2021 году будут построены и реконструированы 69 объектов инфраструктуры и социальной сферы в 24 муниципалитетах. Проекты вошли в Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2021-2023 годы", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам пресс-службы, на реализацию программы в 2021 году направят более 8,1 млрд рублей. Из этой суммы 38,8% средств направят в сферу здравоохранения.

В программу стройки и реконструкции войдет детская областная клиническая больница, четыре детские поликлиники, реновация двух центральных районных больниц, сообщил Руденя на заседании регионального правительства. "Мы реализуем и другие направления в медицине - модернизация скорой медицинской помощи, сети ФАПов и ВОПов (офисов врачей общей практики - прим. ТАСС)", - добавил губернатор Тверской области, которого цитирует пресс-служба.

Цель федеральной адресной инвестиционной программы - создание условий для ускорения социального развития страны, в том числе на развитие системы здравоохранения, образования, культуры, обеспечение жильем граждан, улучшение демографической ситуации, создание условий для экономического роста за счет развития транспортной, инженерной, информационно-коммуникационной, производственной инфраструктуры.