Массовая вакцинация от коронавируса в Вологодской области начнется в январе

ВОЛОГДА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области рассчитывают начать массовую вакцинацию жителей региона от коронавируса в январе 2021 года. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" во вторник сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"Мы сформировали лист ожидания, который разместили на портале государственных услуг, для всех желающих записаться на вакцинацию тогда, когда она начнется, когда у нас будет достаточное количество вакцины. Уже сегодня больше 600 человек записалось, и я уверен, что, как только мы проведем иммунизацию групп риска, в начале января мы начнем уже массовую вакцинацию нашего населения, очередь уже есть, поэтому мы готовы", - сказал Кувшинников.

Он уточнил, что для массовой вакцинации понадобится 145 медицинских кабинетов в медучреждениях, пока развернуто 11. "Нужно вакцинировать 350 тыс. населения Вологодской области - это 30%. Поэтому мы постепенно разворачиваемся, закупаем необходимое холодильное оборудование для создания холодовой цепи, транспортно-логистическими схемами сейчас занимаемся, поэтому как раз к середине января мы развернемся в полном объеме для начала массовой вакцинации населения Вологодской области", - добавил Кувшинников.

По словам Кувшинникова, вакцинация в регионе началась 14 декабря, сейчас прививают группы риска: медицинских работников, педагогов, социальных работников. "Сегодня уже больше 250 человек привито, всего вакцины в области более тысячи штук", - сказал губернатор.

Также он отметил, что вакцинация разбита на несколько этапов. Первыми ее получают медицинские и социальные работники, педагоги. На втором этапе идет вакцинация работников коммунальных служб, общественного транспорта. Третий этап - массовая вакцинация.