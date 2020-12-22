Более 1,4 тыс. нарушений пожарной безопасности выявили в домах престарелых в 2020 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. МЧС России в 2020 году провело 500 проверок соблюдения требований пожарной безопасности в домах престарелых и инвалидов, в ходе которых выявлено 1,4 тыс. нарушений, к ответственности привлечено почти 200 должностных и юридических лиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В текущем году Госпожнадзором проведено почти 340 плановых и 160 внеплановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центрах, специальных домах для одиноких престарелых, комплексных центрах, в ходе которых на 154 объектах выявлено более 1,4 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. В результате к административной ответственности привлечено 70 юридических и 128 должностных лиц", - сказали в пресс-службе.

Среди основных нарушений требований пожарной безопасности в МЧС назвали ненадлежащее содержание путей эвакуации, отсутствие или неисправность автоматических систем противопожарной защиты и недостаточную обеспеченность первичными средствами пожаротушения.

Всего на официальном учете МЧС России находится свыше 1,7 тыс. домов-интернатов для престарелых. Все они относятся к категории чрезвычайно высокого риска, в связи с этим плановые проверки таких объектов проводятся один раз в год, внеплановые - по поручению президента РФ, правительства РФ и органов прокуратуры.

Как сообщили в МЧС, за последние три года в официально функционирующих пансионатах и домах престарелых зарегистрировано всего шесть пожаров, при которых погиб один человек. Основными причинами, которые привели к возгораниям на данных объектах, стали аварийный режим работы электрического оборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем.