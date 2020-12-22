Создание опреснительной установки в Крыму начнется с 1 января 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Строители приступят к практическим работам по созданию первой в России опреснительной установки в Крыму с 1 января 2021 года, сообщил во вторник в эфире ток-шоу "Говорите правду" на телеканале "Крым-24" глава республики Сергей Аксенов.

"Все решения приняты, <…> по сути сейчас идет проектирование, коллеги на "низком старте" стоят. С 1 января приступят к практическим работам", - сказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что примерный срок строительства опреснительной установки - от 14 до 16 месяцев. "Плюс-минус два месяца разница, но коллеги говорят, что навалимся. Есть поручение президента, я думаю, что 14-15 месяцев это строительство будет [идти]", - отметил Аксенов.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников вода будет подаваться по графику и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.