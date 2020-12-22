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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

Число умерших в столице составляет 10 613

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73, всего в столице умерли 10 613 человек. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице зарегистрировано 10 613 летальных исходов из-за коронавируса.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 750 934 случая заражения, из них 7 237 за последние сутки. Выздоровели 577 544 человека.

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РоссияПандемия COVID-19
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