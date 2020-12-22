Работник Deutsche Bank, выделившая фирме Трампа кредиты на $300 млн, увольняется

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Начальник профильного отдела Deutsche Bank Розмари Враблик, способствовавшая предоставление компании действующего президента США Дональда Трампа кредитов на свыше $300 млн, увольняется без объяснения причин. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

"Я решила оставить свою должность в банке с 31 декабря и ожидаю выхода на пенсию", - цитирует издание выдержку из заявления 60-летней Враблик. Руководство Deutsche Bank удовлетворило ее прошение об отставке.

Согласно публикации, Враблик в 2006 году перешла на работу в германское финансовое учреждение из американского Bank of America. В 2011 года она убедила руководство Deutsche Bank выделить крупные кредиты компании Трампа, несмотря на то, что миллиардер пережил шесть банкротств. Средства были необходимы на три объекта недвижимости - гольф-клуб в штате Флорида, небоскреб в Чикаго и отель в столице США.

Как сообщала ранее эта газета, кредиторы в 2010-2012 годах простили Трампу долги на сумму свыше $280 млн. Большая часть долгов была связана со строительством в Чикаго (штат Иллинойс) многоэтажного здания Trump International Hotel and Tower. На разработку и реализацию проекта компания Трампа в 2005 году взяла кредиты на сотни миллионов долларов. В том числе $640 млн он позаимствовал у Deutsche Bank, еще $130 млн - у американского инвестиционного фонда Fortress Investment Group.

В сентябре эта же газета выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 году он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс., то есть по $750 в год. Президент заявил, что эти сведения не соответствуют действительности. Из публикации издания также следует, что республиканцу предстоит в течение трех лет вернуть долги примерно на $300 млн, при этом общая сумма долгов компании его семьи, которую Трамп гарантировал, составляет $421 млн.