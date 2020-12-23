Власти Туниса продлили комендантский час до 15 января

ТУНИС, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Туниса приняли решение продлить до 15 января комендантский час, во время которого с 20:00 до 05:00 (с 22:00 до 07:00 мск) запрещено находиться на улице. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения Тунисской Республики Фаузи Мехди, ссылаясь на рекомендации Научной комиссии по борьбе с коронавирусом, сообщил информационный портал Business News .

Помимо продления комендантского часа, по инициативе Научной комиссии введен запрет на праздничные мероприятия в новогоднюю ночь, а также сохранены ограничения для перемещения населения между провинциями страны, обязательный масочный режим в общественных местах и требование соблюдать социальную дистанцию.

Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на региональные власти.

Согласно последним данным Минздрава Туниса, с момента начала в феврале эпидемии в республике зафиксировано 123 323 случая заражения коронавирусом, от инфекции умерли 4 237 человек.