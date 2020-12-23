Во Франции отложили представление парламенту законопроект о ЧС в здравоохранении

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Франции отложило представление парламенту законопроект об управлении кризисами в области здравоохранения, как минимум, до апреля 2021 года. Об этом во вторник в эфире телеканала TF1 сообщил министр здравоохранения республики Оливье Веран.

По его словам, текст закона, который вызвал много полемики как среди правых, так и среди левых политических сил "пока не будет представлен в парламенте". "Он не будет представлен пока действует нынешний режим ЧС в области здравоохранения", - пояснил Веран. При этом, по его словам, никто в правительстве не намерен делать вакцинацию от коронавируса обязательной. "Она не будет обязательной ни для того, чтобы пользоваться общественным транспортом, ни для походов в ресторан, ни для работы", - отметил министр.

Ранее лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала французов выступить против текста законопроекта. По ее словам, в нем не содержится положения об обязательной вакцинации, однако с помощью законопроекта в нынешнем виде можно ограничить общественную жизнь тех, кто не сделал прививку от коронавируса.

В частности, согласно информации агентства France-Presse (AFP), следствием нового закона может стать проверка наличия у пассажиров общественного транспорта негативного теста на коронавирус или свидетельства о вакцинации.

Новый законопроект призван закрепить особые полномочия премьер-министра страны в случае введения на всей территории страны или ее отдельного района ЧС в области здравоохранения в будущем.