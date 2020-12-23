В Боснии и Герцеговине объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы

БЕЛГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Икона Николая Чудотворца, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в Боснию и Герцеговину (БиГ) председателем Президиума БиГ Милорадом Додиком, является серийной, не имеет культурной ценности, поэтому не может являться культурным достоянием Украины. Об этом заявили во вторник представители экспертного сообщества каналу РТРС .

"Икона является серийной и не является уникальной. Речь не идет ни о каком культурном сокровище, то, что она имеет печать социалистической Украины, не означает, что она является ее культурным богатством. Пусть выясняются все обстоятельства, но речь не идет о скандале, речь идет о вмешательстве Украины в отношения России и Республики Сербской", - считает эксперт, историк искусств Александар Ракович.

"Это серийные иконы, которые на рынке культурных ценностей и антиквариата имеют очень низкую цену. Через мои руки прошло 200-300 таких икон, я говорю это на основе обширного опыта", - заявил в эфире телеканала историк искусств, бывший хранитель Народного музея в Белграде Никола Кусовац.

Администрация председателя Президиума БиГ Милорада Додика также сообщила, что икона относится к типу семейных образов и "представлять подаренную икону как культурное сокровище является ошибкой СМИ, поскольку культурная ценность иконы нигде не установлена".

По данным администрации, икона не является украденной: "Нет подтверждения, что икона находится в списке пропавших икон, или кто-то ее разыскивает, или это часть культурного достояния кого-либо". "Ценность иконы в том, что это православная икона великого святого. Никто и ничто, и тем более гнусная ложь не смогут испортить братские отношения двух православных народов, как и отношения сербского представителя Президиума с политическим руководством России", - приводит канал сообщение администрации.

Скандал вокруг иконы

Глава МИД БиГ Бисера Туркович сообщила 17 декабря, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска. По словам министра, посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Представитель мусульманской части населения БиГ Туркович заявила, что будет добиваться возвращения иконы Украине. В пятницу прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

В субботу в МИД РФ сообщили ТАСС, что икона будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

Как ранее сообщило агентство СРНА, Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске, в ходе визита главы российского дипведомства в БиГ 14 декабря. Агентство разместило фото образа, предположительно, Николая Чудотворца и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия".