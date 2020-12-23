В Боснии и Герцеговине объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы

БЕЛГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Икона Николая Чудотворца, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в Боснию и Герцеговину (БиГ) председателем Президиума БиГ Милорадом Додиком, является серийной, не имеет культурной ценности, поэтому не может являться культурным достоянием Украины. Об этом заявили во вторник представители экспертного сообщества каналу РТРС.
"Икона является серийной и не является уникальной. Речь не идет ни о каком культурном сокровище, то, что она имеет печать социалистической Украины, не означает, что она является ее культурным богатством. Пусть выясняются все обстоятельства, но речь не идет о скандале, речь идет о вмешательстве Украины в отношения России и Республики Сербской", - считает эксперт, историк искусств Александар Ракович.
"Это серийные иконы, которые на рынке культурных ценностей и антиквариата имеют очень низкую цену. Через мои руки прошло 200-300 таких икон, я говорю это на основе обширного опыта", - заявил в эфире телеканала историк искусств, бывший хранитель Народного музея в Белграде Никола Кусовац.
Администрация председателя Президиума БиГ Милорада Додика также сообщила, что икона относится к типу семейных образов и "представлять подаренную икону как культурное сокровище является ошибкой СМИ, поскольку культурная ценность иконы нигде не установлена".
По данным администрации, икона не является украденной: "Нет подтверждения, что икона находится в списке пропавших икон, или кто-то ее разыскивает, или это часть культурного достояния кого-либо". "Ценность иконы в том, что это православная икона великого святого. Никто и ничто, и тем более гнусная ложь не смогут испортить братские отношения двух православных народов, как и отношения сербского представителя Президиума с политическим руководством России", - приводит канал сообщение администрации.
Скандал вокруг иконы
Глава МИД БиГ Бисера Туркович сообщила 17 декабря, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска. По словам министра, посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Представитель мусульманской части населения БиГ Туркович заявила, что будет добиваться возвращения иконы Украине. В пятницу прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.
В субботу в МИД РФ сообщили ТАСС, что икона будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.
Как ранее сообщило агентство СРНА, Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске, в ходе визита главы российского дипведомства в БиГ 14 декабря. Агентство разместило фото образа, предположительно, Николая Чудотворца и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия".