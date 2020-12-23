В Хорватии в связи с пандемией вступил в силу запрет на передвижение по стране

ЗАГРЕБ, 23 декабря. /ТАСС/. Дополнительные ограничительные меры из-за распространения новой коронавирусной инфекции в Хорватии, в том числе запрет на передвижение между регионами страны, в среду вступили в силу в республике.

В соответствии с решением правительства страны и национального штаба гражданской защиты новые ограничительные меры, принятые на период рождественских и новогодних праздников (с 23 декабря по 8 января), помимо запрета на межрегиональное перемещение населения, включают в себя ограничение числа участников общественных собраний десятью (из двух семей), присутствие на религиозных службах по случаю Рождества минимального числа прихожан (но не более 25 человек), введение электронных пропусков. Кроме того, жителям страны рекомендовано на указанный срок оформить отпуска.

Запрет на передвижение по стране не распространяется на журналистов, дипломатов, работников снабжения и транспортной сферы, системы здравоохранения, ветеринарных, охранных, коммунальных и экстренных служб, пациентов больничных учреждений, а также жителей, перемещающихся к месту работы и обратно.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. В стране зарегистрировано 197 323 заболевших, 178 880 человек выздоровели, 3 328 инфицированных умерли, тестирование прошли более 964 тыс. граждан.

В связи с ростом числа заразившихся власти обязали жителей носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, ограничили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, закрыли ночные и игровые клубы, а также казино. С 28 ноября в стране закрылись кафе и рестораны, развлекательные и фитнес-центры, спортзалы, введены обязательная дезинфекция общественных мест и запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, запрещено проведение свадебных торжеств.