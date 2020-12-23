Байден предупредил, что США еще не преодолели наиболее тяжелый период борьбы с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден предупредил, что наиболее сложный этап борьбы с пандемией нового коронавируса в Соединенных Штатах еще не миновал. Соответствующее заявление он сделал во вторник на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Байден отметил, что несмотря на начавшуюся в США вакцинацию населения, "люди продолжат заражаться и умирать" от последствий вызываемого коронавирусом заболевания. "Но я готов обещать вам, что буду напрямую обсуждать с вами этот кризис, и я буду говорить правду, - указал он. - Простая правда заключается в том, что наиболее тяжелые дни в нашей борьбе с COVID-19 еще впереди".

"Нельзя терять ни секунды в борьбе с преодолении этого кризиса, - подчеркнул политик. - Моя администрация приступит к выполнению своих задач на этом направлении в первый же день [после инаугурации, которая состоится 20 января]".

По словам демократа, речь идет о требовании к ношению масок, "новой стратегии тестирования населения, распространению защитных средств". "И мы обращаемся к Конгрессу США и американцам с призывом делать все, зависящее от них", - подчеркнул он. Байден также в очередной раз призвал американцев отказаться от поездок к родственникам и избегать больших скоплений людей на Рождество, которое отмечается в США 25 декабря.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 18,18 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 322 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.