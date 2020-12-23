В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса

"У нас нет подтверждения тому, что эта мутация представляет повышенную опасность. Но это говорит об интенсивной циркуляции вируса по территории штата, а также о том, насколько важны меры социального дистанцирования и надзор", - приводит издание слова руководителя научной группы лаборатории биоинформатики Национальной лаборатории научных вычислений Аны Терезы Вашконселуш. Как уточняется, речь идет о мутации уже распространенной на территории страны разновидности B.1.1.28.

В результате исследований нового штамма биологи выяснили, что он отличается от "материнского" вируса мутациями в 38 из 180 геномов. Как и в случае с новым британским штаммом, сообщает Globo, 94% образцов обнаруженной в Рио-де-Жанейро новой разновидности коронавируса имеют мутацию E484K в S-белке. Ученым также удалось выяснить, что данная разновидность возбудителя инфекции появилась еще в июле в Рио-де-Жанейро, после чего ее следы обнаруживали в 19 различных городах штата. В данный момент проверяется информация о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных (7 318 821). По числу смертей (188 259) она уступает только Соединенным Штатам. На минувшей неделе в стране зафиксированы рекордные с начала пандемии 333 028 случаев заражения и 5 233 летальных исхода (уровень середины сентября).

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.